Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Peki, Ümit Özdağ hangi cezavinde, Metris mi Silivri mi?

ÜMİT ÖZDAĞ HANGİ CEZAVİNDE?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 19 Ocak 2025'te partisinin il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Konuşmanın detaylarının incelenmesi sonucu Özdağ'a "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlaması da yöneltilerek soruşturma genişletildi. Özdağ, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı.

Karar öncesi adliye önünde açıklama yapan Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, "3 aylık bir cezadan bahsediliyor. Şu an halen Sayın Genel Başkan kararı bekliyor. Mevcut durum bu" ifadelerini kullanmıştı.

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik iddiasıyla yargılanan Ümit Özdağ'ın aldığı ceza, mahkeme kararı ile netleşecek.

Tutuklama kararının ardından Özdağ'ın cezası hakkında nihai karar, mahkeme sürecinde verilecek.

İfade verdiği Cumhuriyet Savcılığı tarafından tutuklanması istenen Zafer Partisi lideri, nöbetçi hakimliğin kararı sonrası Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

Ümit Özdağ, Metris Cezaevi'nden Silivri Cezaevine götürülecek.