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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı
Zafer Partisi'nden gözaltına alınan Ümit Özdağ için çağrı

Zafer Partisi'nden gözaltına alınan Ümit Özdağ için çağrı
Ümit Özdağ'ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı

Ümit Özdağ'ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
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Ümit Özdağ gözaltı anı VİDEOSU var mı?

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"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında soruşturma başlatılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı. Peki, Ümit Özdağ gözaltı anı VİDEOSU var mı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, partisinin 19 Ocak'taki İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözleri nedeniyle, hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı. Ümit Özdağ gözaltı anı VİDEOSU var mı?

ANKARA'DA GÖZALTINA ALINDI?

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında soruşturma başlatılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, partisinin 19 Ocak'taki İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözleri nedeniyle, hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da İran caddesi üzerinde bulunan bir restoranda yemek yerken gözaltına alındı. Özdağ'ın, ifadesi için İstanbul'a getirileceği öğrenildi.

Ümit Özdağ gözaltı anı VİDEOSU var mı?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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