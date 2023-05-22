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Ümit Özdağ Erdoğan'ı mı destekliyor? Ümit Özdağ tercihi ne?

Ümit Özdağ Erdoğan'ı mı destekliyor? Ümit Özdağ tercihi ne?

Gündem Haberleri

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 5 oy olan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 2. turda Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini duyurdu. Peki, Ümit Özdağ Erdoğan'ı mı destekliyor? Ümit Özdağ tercihi ne?

Son Dakika! Sinan Oğan'ın Erdoğan'a desteği sonrası Ümit Özdağ'dan itiraz: Bu açıklama Zafer Partisi'ni bağlamıyorSon Dakika! Sinan Oğan'ın Erdoğan'a desteği sonrası Ümit Özdağ'dan itiraz: Bu açıklama Zafer Partisi'ni bağlamıyor

ATA İttifakı adayı Sinan Oğan, yaptığı basın açıklaması seçimlerin ikinci turunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destekleyeceklerini açıkladı. Peki, Ümit Özdağ Erdoğan'ı mı destekliyor? Ümit Özdağ tercihi ne?

ÜMİT ÖZDAĞ ERDOĞAN'I MI DESTEKLİYOR?

Oğan'ın açıklaması sonrası Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medyadan paylaşımda bulunan. Özdağ, "Sayın Sinan Oğan'ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi'ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır. Zafer Partisi adına açıklama yarın saat 11.00'de benim tarafımdan yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

VECDET ÖZ: HERKES KENDİNE YAKIŞINA YAPTI

ATA İttifakı'nın bir diğer bileşeni olan Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ise "Herkes kendine yakışanı yaptı" dedi.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Ümit Özdağ Vecdet Öz Gündem Politika Haberler

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