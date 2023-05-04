Ümit Özdağ aday mı? Ümit Özdağ hangi partiden, nereden aday?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Ümit Özdağ aday mı? 2023 Ümit Özdağ milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Ümit Özdağ aday mı? 2023 Ümit Özdağ milletvekili adayı mı? İşte detaylar...