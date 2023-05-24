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Ümit Özdağ açıklaması ne zaman? Ümit Özdağ ne zaman açıklama yapacak? Ümit Özdağ açıklama yaptı mı?

Ümit Özdağ açıklaması ne zaman? Ümit Özdağ ne zaman açıklama yapacak? Ümit Özdağ açıklama yaptı mı?

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam saatlerinde bir araya gelerek mutabakat metni üzerinde çalıştı. Peki, Ümit Özdağ açıklaması ne zaman? Ümit Özdağ ne zaman açıklama yapacak? Ümit Özdağ açıklama yaptı mı?

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Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimi öncesi Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam saatlerinde bir araya gelerek, mutabakat metni üzerinde çalıştık. Yarın saat 11.00'de Zafer Partisi Genel Merkezi'nde düzenleyeceğimiz ortak basın toplantısında detayları Büyük Türk Milleti ile paylaşacağız" dedi.

Gözlerin çevrildiği görüşme sonrası Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Kılıçdaroğlu ile mutabakat metni üzerinde anlaştıklarının sinyalini verdi. Özdağ açıklamasında "Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam saatlerinde bir araya gelerek, mutabakat metni üzerinde çalıştık. Yarın saat 11.00'de Zafer Partisi Genel Merkezi'nde düzenleyeceğimiz ortak basın toplantısında detayları Büyük Türk Milleti ile paylaşacağız" dedi.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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