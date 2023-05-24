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Ümit Özdağ açıklama yaptı mı? Ümit Özdağ açıklamasında ne dedi? Ümit Özdağ kimi seçti?

Ümit Özdağ açıklama yaptı mı? Ümit Özdağ açıklamasında ne dedi? Ümit Özdağ kimi seçti?

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Arama motorlarında ise Ümit Özdağ açıklama yaptı mı? Ümit Özdağ açıklamasında ne dedi? Ümit Özdağ kimi seçti? araması yapılıyor. İşte detaylar...

Son Dakika! Ümit Özdağ: 2. turda Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldıkSon Dakika! Ümit Özdağ: 2. turda Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldık

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Arama motorlarında ise Ümit Özdağ açıklama yaptı mı? Ümit Özdağ açıklamasında ne dedi? Ümit Özdağ kimi seçti? aratılıyor.

ÜMİT ÖZDAĞ AÇIKLAMA YAPTI MI?

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Zafer Partisi Genel Merkezi'nde, Genel Başkan Ümit Özdağ'ı ziyaret etti. Özdağ, Kılıçdaroğlu'nu Genel Merkez önünde karşıladı.

2. turda hangi adaya destek vereceği merak konusu olan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında ortak açıklama yapıyor. Özdağ, "Zafer Partisi olarak 2. turda Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz" dedi.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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