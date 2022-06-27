Ümit Özdağ'a Hatay'da ne oldu? (MAYIN)

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasındaki mayın tartışması iyiden iyiye alevlendi. Peki, Ümit Özdağ'a Hatay'da ne oldu?

ÜMİT ÖZDAĞ'A HATAY'DA NE OLDU?

Dün partisinin 1'inci Olağan Adana İl Kongresi'nde ses getirecek bir çıkış yapan ve bugün Hatay'ın Reyhanlı ilçesine giderek ilk mayını döşeyeceklerini ifade eden Özdağ'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sert sözlerle yüklenmişti. Bakan Soylu, "Meczup desen meczup, aklını kaybetmiş desen aklını kaybetmiş. Ya ne yapmaya çalışıyorsun? Biz müsaade eder miyiz?" ifadesini kullanmıştı.

Bugün Twitter hesabından Bakan Soylu'nun sözlerine yanıt niteliğinde bir video paylaşan Özdağ, "Ben şimdi sınıra gidiyorum ve orada bir sembolik adım atacağız. Hadi engelle bakalım, engelle de görelim bakalım seni" ifadeleri kullandı.

Açıklamanın ardından heyetiyle beraber Hatay sınırına doğru yola çıkan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, şehre girişte jandarma engeliyle karşılaştı. Polis ve jandarma ekipleri tarafından bir benzinlikte bekletilen Özdağ, yasak kararı kalkana kadar burada bekleyeceğini söyledi.

Öte yanan yaşanan gelişmenin ardından Twitter paylaşımlarına da devam eden ve karara tepki gösteren Özdağ, "Zafer Partisi olarak Hatay'a Türkiye sınırları içerisinde karayolu ile giriş yapamıyoruz. Zafer Partisine girmek yasak. Suriye'ye geçerek Hatay'a girmek en güvenli ve kolay yol" ifadesini kullandı.

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