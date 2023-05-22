Ümit Özdağ 2. turda kimi destekleyecek ve Ümit Özdağ kararını ne zaman açıklayacak merak ediliyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 2. turda kimi destekleyecek ve kiminle ittifak kuracağı gündeme geliyor. Peki, Ümit Özdağ 2. turda kimi destekleyecek? Ümit Özdağ kararını ne zaman açıklayacak?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 2. turda kimi destekleyecek ve kiminle ittifak kuracağı gündeme geliyor. Ümit Özdağ 2. turda kimi destekleyecek ve Ümit Özdağ kararını ne zaman açıklayacak soruları araştırılıyor. Ümit Özdağ 2. turda kimi destekleyecek? Ümit Özdağ kararını ne zaman açıklayacak? Detaylar haberimizdedir…

ÜMİT ÖZDAĞ 2. TURDA KİMİ DESTEKLEYECEK?

28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçimlerine günler kala ATA İttifakı'nda deprem yaşanıyor. Gözler Sinan Oğan'ın bugün kimi destekleyeceğini açıklayacağı basın toplantısına çevrilirken, ittifakın dağıldığını aktaran Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ "Sinan Bey bugün açıklama yapacak. Biz ise açıklamamızı yarın sabah 11.00 civarında Zafer Partisi Genel Merkezi'nde yapacağız. Açıklamamızda hangi adayı desteklediğimizi kamuoyuna duyuracağız" diye konuştu.

ÜMİT ÖZDAĞ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

2. tur seçimlerine günler kala ATA İttifakı'nda hareketli saatler yaşanıyor. İttifak, bileşenlerden Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'ün dün yaptığı açıklamayla resmen dağılmıştı.

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan Öz katıldığı yayında "İttifak biliyorsunuz; seçimle birlikte başlar, seçim bittiğinde nihayetlenir. İkinci tura kalmışsanız devam eder. ATA İttifakı resmen sona ermiştir" ifadelerini kullanmıştı.

Öz'ün açıklamasının ardından gözler Sinan Oğan'ın bugün saat 17.00'de hangi adayı destekleyeceğine yönelik düzenleyeceği basın toplantısına çevrilirken, bir bomba çıkış da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan geldi.

"HANGİ ADAYI DESTEKLEDİĞİMİZİ DUYURACAĞIZ"

İttifakın dağıldığına vurgu yapan Özdağ, Halk TV'ye yaptığı değerlendirmede "Sinan Bey bugün açıklama yapacak. Biz ise açıklamamızı yarın sabah 11.00 civarında Zafer Partisi Genel Merkezi'nde yapacağız. Açıklamamızda hangi adayı desteklediğimizi kamuoyuna duyuracağız" dedi.

Öte yandan 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 5.17 oy oranına ulaşan Sinan Oğan bugün yapacağı açıklamaya saatler kala gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularına yanıt vermişti.

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023