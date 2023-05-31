Ümit Özat saçını ne zaman boyatacak? Ümit Özat saç boyama ânı CANLI izle!

Arjantinli yıldız şu ana kadar 21 gol attı. Gol sayısı 21 olunca da eski futbolcu ve antrenör Ümit Özat'ın Icardi hakkında sezon başında söylediği sözler gündeme geldi. Peki, Ümit Özat saçını ne zaman boyatacak? Ümit Özat saç boyama anı CANLI izleme linki var mı?