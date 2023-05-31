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Ümit Özat saçını ne zaman boyatacak? Ümit Özat saç boyama ânı CANLI izle!

Ümit Özat saçını ne zaman boyatacak? Ümit Özat saç boyama ânı CANLI izle!

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Arjantinli yıldız şu ana kadar 21 gol attı. Gol sayısı 21 olunca da eski futbolcu ve antrenör Ümit Özat'ın Icardi hakkında sezon başında söylediği sözler gündeme geldi. Peki, Ümit Özat saçını ne zaman boyatacak? Ümit Özat saç boyama anı CANLI izleme linki var mı?

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Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, sezon başından beri attığı gollerle takımını şampiyonluk yolunda sırtlıyor. Gol sayısı ise sezon başında bu yana gündemde. Ümit Özat'ın iddiası ise bu günlerde tekrar gündem oldu. Peki, Ümit Özat saçını ne zaman boyatacak? Ümit Özat saç boyama anı CANLI izle!

ÜMİT ÖZAT SAÇ BOYATMA İDDİASI NE?

Özat, eylül ayında "Galatasaray'ın Icardi'den performans alma ihtimali yok. Icardi, Galatasaray'da ligde 20 gol atsın, Allah çarpsın saçımı sarı kırmızıya boyarım." ifadelerini kullanmıştı.

ÜMİT ÖZAT SAÇINI NE ZAMAN BOYATACAK?

Ümit Özat gece 00.00'da sosyal medya hesabından canlı yayınla saçını sarı kırmızıya boyatacağını açıkladı. O anları canlı izlemek için Ümit Özat'ın TikTok profilini ziyaret edebilirsiniz.

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