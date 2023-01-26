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Ümit Özat'ın babası öldü mü, neden öldü? Ümit Özat babası kim?

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Ümit Özat'ın babası öldü mü, neden öldü? Ümit Özat babası kim?

Teknik direktör Ümit Özat'ın babası Ali Özat, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sevenleri ise arama motorlarında Ümit Özat'ın babası öldü mü, neden öldü? Ümit Özat babası kim? sorularını araştırdı. İşte detaylar...

Ümit Özat'ın babası hayatını kaybettiÜmit Özat'ın babası hayatını kaybetti

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, babasının vefat ettiğini açıkladı. Özat, daha önce yaptığı bir paylaşımda babası Ali Özat'ın makinaya bağlı olduğunu ve uyutulduğunu belirtmişti. Peki, Ümit Özat'ın babası öldü mü, neden öldü? Ümit Özat babası kim?

ÜMİT ÖZAT BABASI ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Ümit Özat'ın babası Ali Özat, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Özat sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Maalesef Babamızı, canımızı kaybettik. Acımız taze. Bu süreçte bize destek olan tüm dostlara teşekkür ederiz. Cenaze bilgilerini önümüzdeki saatlerde paylaşacağız..." ifadelerini kullandı.

Özat daha önce yaptığı bir paylaşımda, "Arkadaşlar herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok soran olduğu için buradan açıklama yapmak istedim. Maalesef babam şu anda makineye bağlandı ve uyutuluyor... Lütfen... Herkesin duasına talibiz..." demişti.

Ümit Özat'ın babası öldü mü, neden öldü? Ümit Özat babası kim?

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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