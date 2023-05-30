Arjantinli yıldız şu ana kadar 20 gol attı. Gol sayısı 20 olunca da eski futbolcu ve antrenör Ümit Özat'ın Icardi hakkında sezon başında söylediği sözler gündeme geldi. Peki, Ümit Özat (Icardi) Saç boyatma iddiası ne? Ümit Özat saçını sarıya boyatacak mı?

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, sezon başından beri attığı gollerle takımını şampiyonluk yolunda sırtlıyor. Gol sayısı ise sezon başında bu yana gündemde. Ümit Özat'ın iddiası ise bu günlerde tekrar gündem oldu. Peki, Ümit Özat (Icardi) Saç boyatma iddiası ne? Ümit Özat saçını sarıya boyatacak mı?

ÜMİT ÖZAT SAÇ BOYATMA İDDİASI NE?

Özat, eylül ayında "Galatasaray'ın Icardi'den performans alma ihtimali yok. Icardi, Galatasaray'da ligde 20 gol atsın, Allah çarpsın saçımı sarı kırmızıya boyarım." ifadelerini kullanmıştı.