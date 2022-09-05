Ordu'ya şehit ateşi düştü. Pençe-Kilit Harekât Bölgesinde Skorsky tipi helikopterin ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yaptığı sırada kazada kırıma uğradı. Yüreklerimizi dağlayan acı haber sonrası Ümit Kesti kim? Kahraman şehidimiz Ümit Kesti nereli araştırıldı.

Pençe-Kilit Harekât Bölgesinde Skorsky tipihelikopterin ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yaptığı sırada kazada kırıma uğradı. Olayda Ordu Fatsa Bolaman nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Ümit Kesti şehit oldu. Şehit haber sonrası Ümit Kesti kim? Kahraman şehidimiz Ümit Kesti nereli merak edildi.

KAHRAMAN ŞEHİDİMİZ ÜMİT KESTİ HAKKINDA

Pençe-Kilit Harekât Bölgesinde Skorsky tipihelikopterin ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yaptığı sırada kazada kırıma uğradı. Olayda Ordu Fatsa Bolaman nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Ümit Kesti şehit oldu