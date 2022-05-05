Ümit Karakoyun kimdir, yakalandı mı? Asiye Atalay'ın katil zanlısı Ümit Karakoyun'un yakalanma anı!

Ümit Karakoyun kimdir, yakalandı mı? Dün akşam İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki Asiye'yi sokak ortasında başından vurarak öldüren 25 yaşındaki katil zanlısı Ümit Karakoyun Arnavutköy'de saklandığı evde yakalandı. Türkiye'nin gündemine oturan olayın ardından Ümit Karakoyun kimdir, yakalandı mı? konuları merak edildi. İşte Asiye Atalay'ın katil zanlısı Ümit Karakoyun'un yakalanma anı!

SUÇ DOSYASI KABARIK

Öte yandan, zanlı Ümit Karakoyun uyuşturucu ticareti, kasten yaralama, tehdit, yağma ile motosiklet ve hayvan hırsızlığı gibi 5 ayrı suçtan 16 sabıka kaydı olduğu öğrenildi.

"ESKİ SEVGİLİSİ TARAFINDAN YAPILMIŞ"

Komşusu olduğunu söyleyen Müslüm Deniz, "Alt komşum olur kendisi gencecik bir kızdı. Eski sevgilisi tarafından yapılmış. Önce ayağından sonra kafasından nişan almış vurmuş. Böyle ölümlerin olmasını istemiyoruz artık" dedi.

SON SÖZLERİ "GİT BURADAN" OLMUŞ

Olay anını anlatan Sibel Hasten ise "Bağırış çağırış olmadı. Çocuk önce silahı doğrultu ona. Silah ateş etmedi. Ondan sonra kız yere düştü. Yere düşünce çocuk tekrar yöneldi ona kız 'Git buradan' diye bağırdı çocuğa. Çocuk da geri gelip ateş edip kaçtı. Olay böyle oldu" diye konuştu.

"BELKİ BAŞKA HAYATTA"

Öte yandan, sosyal medya paylaşımları ortaya çıkan Asiye Atalay'ın "Belki başka hayatta" paylaşımı ise dikkat çekti.

Haberler.com - Gündem