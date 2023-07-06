Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör İsmail Kartal'ın imza töreninde Arda Güler'in takımdan ayrılacağını resmen duyurmuştu. 18 yaşındaki genç futbolcunun yeni takımının Real Madrid olacağı beklenirken, transfer haberi ilginç bir şekilde Arda Güler'in babası Ümit Güler tarafından WhatsApp üzerinden bir dizi sahnesi paylaşarak duyuruldu. Peki, Ümit Güler kimdir, ne iş yapıyor, ne paylaştı? Arda Güler hakkında ne paylaştı?

Her detay farklı bir olay! Real Madrid'e giden Arda Güler, bambaşka bir takımın formasını giyecek

Fenerbahçe'deki geleceği yılan hikayesine dönen Arda Güler kararını verdi. Babasının açıklamasından sonra sporseverler soruyor Ümit Güler kimdir, ne iş yapıyor, ne paylaştı? Arda Güler hakkında ne paylaştı?

ÜMİT GÜLER KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR, NE PAYLAŞTI?

Arda Güler'in menajerliğini yapan Baba Ümit Güler, WhatsApp durum güncellemesinde yayınladığı "Çocuklar Duymasın" dizisine ait video üzerinden oğlunun Barcelona'yı değil Real Madrid'e Transfer olduğunu duyurdu. Ümit Güler'in paylaştığı sahnede, Pınar Altuğ'un canlandırdığı Meltem isimli karakterin, "Barcelona'ya neden gitmiyoruz?" sorusuna cevap olarak, Tamer Karadağlı'nın canlandırdığı Haluk karakterinin 'Ben sadece Real Madrid'e giderim' dediği görülüyor.

ÜMİT GÜLER ARDA GÜLLER HAKKINDA NE PAYLAŞTI?

Arda Güler'in menajerliğini üstlenen babası Ümit Güler, WhatsApp durum güncellemesinde paylaştığı bir "Çocuklar Duymasın" dizisi videosu ile oğlunun Barcelona yerine Real Madrid'e transfer olduğunu duyurdu.

Real Madrid'in yeni transferi Arda Güler sağlık kontrolünden geçmek ve 6 yıllık sözleşmeye imza atmak için bugün Türkiye saatiyle 17.00'da İspanyol ekibinin kendisine tahsis ettiği özel uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Madrid'e hareket edecek.

Öte yandan AS'ta yer alan haberde; Real Madrid'in Arda Güler transferini 7 Temmuz Cuma günü açıklayacağı vurgulandı. İspanyol basını, Arda Güler'in Real Madrid'in ABD'de düzenleyeceği sezon öncesi kampına katılacağını aktardı.