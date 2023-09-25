Prof. Dr. Ümit Erkol, CHP Ankara İl Kongresi'nde "yenilikçileri" hedef alan bir konuşma yaparak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediğini belirtti ve 340 oy alarak Ankara İl Başkanı olarak seçildi. Peki, Ümit Erkol kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Yeni CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol Kimdir? İşte detaylar…

Ankara İl Kongresi, cumartesi günü Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşti. Bu kongrede Prof. Dr. Ümit Erkol, 340 oy alarak İl Başkanı olarak seçildi. Rakibi Sercan Çığgın ise blok liste ile gerçekleştirilen seçimde 241 oyda kaldı. Peki, Ümit Erkol kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Yeni CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol Kimdir? İşte detaylar…

ÜMİT ERKOL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

Ümit Erkol, eğitim hayatına Adana Kozan Lisesi'nde başladı ve ardından Ankara Yenimahalle Mustafa Kemal Lisesi'nde eğitimine devam etti. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı ve burada tıp eğitimini başarıyla tamamladı. Ancak sadece tıp alanında değil, aynı zamanda sağlık sektörünün yönetimi konusunda da önemli bir uzmanlık kazandı. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde Sağlık Kurumları Yönetimi dalında yüksek lisans derecesi aldı.

YENİ CHP ANKARA İL BAŞKANI ÜMİT ERKOL KİMDİR?

Hekim olarak saha çalışmalarında, acil tıp hizmetlerinde ve işyeri hekimliğinde deneyim kazanan Ümit Erkol, aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği konusunda yetkili bir eğitimci olarak sertifikalandı. Sağlıkla ilgili projelerde özellikle baskı altındaki ve dezavantajlı gruplara tıbbi, hukuki ve insani destek sunma konusunda liderlik yaptı. Meslek örgütlerinde yöneticilik görevlerinde bulunan Erkol, halkla ilişkiler ve iletişim eğitimlerinde eğitmenlik ve koçluk da yapmaktadır.

Erkol, seçim sonrası yaptığı konuşmada, "Ankara'yı, Cumhuriyetin başkentinin hak ettiği seviyeye taşımak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Erkol'un seçim vaatleri arasında şunlar bulunuyor:

Ankara'yı, gençlerin, kadınların ve emekçilerin şehri haline getirmek

Ankara'da eşitlik, adalet ve demokrasiyi sağlamak

Ankara'yı, çevre dostu ve sürdürülebilir bir şehir yapmak

Erkol'un CHP Ankara İl Başkanlığı'nı nasıl yöneteceği, önümüzdeki dönemde büyük bir merakla bekleniyor.