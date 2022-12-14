TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor yarışmasının ne zaman başlayacağı merak edilenler arasında yer alıyor. Survivor yeni sezonun ne zaman başlayacağı araştırılmaya başlanırken bir diğer yandan da Ümit Erdim Survivor'a mı katıldı? sorusu merak ediliyor. Peki, Ümit Erdim Survivor'a mı katıldı? Survivor 2023 yarışmacıları kim?

2023 Survivor yarışmacıları kim? sorusu merak ediliyor. Tv8 ekranlarında büyük ilgiyle takip edilen Survior yarışması her sene olduğu gibi bu sene de izleyiciyi ekranlara kilitleyeceği düşünülüyor. Peki, Ümit Erdim Survivor'a mı katıldı? Survivor 2023 yarışmacıları kim?

ÜMİT ERDEM SURVİVOR'A MI KATILDI?

Ümit Erdim Survivor'a katıldığını sosyal medya hesabından şöyle duyurdu;

SURVİVOR YARIŞMACILARI KİM?

Survivor yarışmasının ilk yarışmacısını Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından paylaştığı bir hikaye ile paylaştı. Acun Ilıcalı'nın paylaşımında şu ifade yer alıyor; "Survivor 2023 sezonu ilk yarışmacımız Berdan Mardini oldu. Kendisine başarılar diliyorum."

Survivor'ın bir diğer yarışmacısı ise Ümit Erdim oldu.

SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarıması her yıl MasterChef bittikten sonra başlamaktadır. Genellikle Ocak ya da Şubat aylarında başlayan Survivor'un 2023 yılının Şubat ayında başlayacağı tahmin ediliyor. Survivor yeni sezon ile ilgili açıklama şöyle oldu; "Survivor 2023'e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu: Survivor akıl oyunları! Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak. Hemen başvurun ve Survivor 2023'e katılma şansına sahip olun"