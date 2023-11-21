Ümit Dikbayır kimdir? Ümit Dikbayır kaç yaşında, nereli? Ümit Dikbayır hayatı ve biyografisi!
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ÜMİT DİKBAYIR KİMDİR?
Doğum: 15 Ağustos 1968 (55 yaşında), Hendek, Türkiye
Dikbayır, 15 Ağustos 1968 yılında Sakarya ilinin Hendek ilçesinde doğmuştur. İYİ Parti Kurucular Kurulu, Genel İdare Kurulu ve Başkanlık Divanı üyesidir. İYİ Parti Mali İşler Başkanıdır.[2][3] 27. Dönem Sakarya miletvekilidir.
Dikbayır, evli ve 2 çocuk babasıdır.
Kaynak: Haberler.com / Gündem