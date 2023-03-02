Ümit Dikbayır kimdir? Hangi partili, kaç yaşında, nereli? Ümit Dikbayır nerenin, nereden, hangi ilden milletvekili?

Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Ümit Dikbayır hakkında Ümit Dikbayır kim merak ediliyor. Peki, Ümit Dikbayır kimdir? Hangi partili, kaç yaşında, nereli? Ümit Dikbayır nerenin, nereden, hangi ilden milletvekili?