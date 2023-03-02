Ümit Dikbayır kimdir? Hangi partili, kaç yaşında, nereli? Ümit Dikbayır nerenin, nereden, hangi ilden milletvekili?
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Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Ümit Dikbayır hakkında Ümit Dikbayır kim merak ediliyor. Peki, Ümit Dikbayır kimdir? Hangi partili, kaç yaşında, nereli? Ümit Dikbayır nerenin, nereden, hangi ilden milletvekili?
Ümit Dikbayır kimdir? Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Ümit Dikbayır hakkında Ümit Dikbayır kim merak ediliyor. Peki, Ümit Dikbayır kimdir? Hangi partili, kaç yaşında, nereli? Ümit Dikbayır nerenin, nereden, hangi ilden milletvekili? Detaylar...
ÜMİT DİKBAYIR KİMDİR?
Ümit Dikbayır 15 Ağustos 1968, Sakarya doğumlu Türk siyasetçidir.
Dikbayır, 15 Ağustos 1968 yılında Sakarya ilinin Hendek ilçesinde doğmuştur. İYİ Parti Kurucular Kurulu, Genel İdare Kurulu ve Başkanlık Divanı üyesidir. İYİ Parti Mali İşler Başkanıdır. 27. Dönem Sakarya milletvekilidir.
Dikbayır, evli ve 2 çocuk babasıdır.