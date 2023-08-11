Galatasaray'ın efsane oyuncularından ve bir dönem de antrenörlüğünü yapan Ümit Davala, yaşadığı hastalık ile ilgili açıklamalar yaptı. Peki. Ümit Davala hasta mı? Ümit Davala sağlık durumu ne?

Galatasaray'ın efsane futbolcularından olan Ümit Davala, sağlığı hakkında açıklamada bulundu. Peki, Ümit Davala hasta mı? Ümit Davala sağlık durumu ne?

ÜMİT DAVALA HASTA MI?

Ümit Davala'nın açıklaması:

"Salı Günü şiddetli görmek bozukluğu ve bazı şikayetlerim nedeniyle Bodrum'da tedaviye alındım. Beyin damarlarımdan birinde tıkanıklık tespit edildi. Gerekli tetkikler yapıldı ve tedavi uygulandı. Bugün çok şükür, sağlıklı bir şekilde taburcu oldum. Bu süreçte başta ailem olmak üzere, desteğini esirgemeyen tüm dostlarıma, hastane çalışanlarına ve iyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim."

ÜMİT DAVALA KİMDİR?

Ümit Davala (d. 30 Temmuz 1973, Mannheim) Türk teknik direktör, eski millî futbolcu ve futbol yorumcusuDUR.

2002-2003 sezonu öncesinde AC Milan'ın Dario Simic transferi karşılığında bir başka İtalyan devi Internazionale'e geçti. Ancak daha Inter forması giymeden Galatasaray'ın başına tekrar geçen Terim'in isteği ile eski takımı Galatasaray'a kiralandı. Burada tekrar UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında oynama şansı yakalasa da önceki başarılarını tekrarlayamadılar.

2003-2004 sezonunda ise Bundesliga takımı SV Werder Bremen kiralanarak uzun bir aradan sonra Almanya'ya geri döndü. Burada defansın sağında oynatılan futbolcu, özellikle ilk yarıda takımın değişmez elemanlarındandı. Sezonun son haftalarında kırmızı kart cezası nedeniyle takımının şampiyonluk mücadelesinde etkili olamasa da Bremen ile Bundesliga şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca Almanya Kupası'nı da kazanarak büyük bir başarı göstermiş oldular. Sonraki sezon Bremen'e transfer oldu ancak sakatlıklar nedeniyle düzenli olarak forma giyemedi. Kariyerindeki son Şampiyonlar Ligi maçlarına bu dönemde çıktı.

2005-2006 sezonuna DFL-Ligapokal'da, Bundesliga'nın ilk haftası ve UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde forma giyerek başlasa da geçirdiği sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulamadı ve sezon arasında 33 yaşındayken aktif futbol hayatını sona erdirdi.