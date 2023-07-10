Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ümit Birol'un hakkında çıkan haberlerin ardından Ümit Birol öldü mü, neden öldü? Ümit Birol hasta mıydı? soruları araştırıldı. Sevenlerini üzen haberin ardından aratılan Ümit Birol öldü mü, neden öldü? Ümit Birol hasta mıydı? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

Ümit Birol öldü mü, neden öldü? Ümit Birol hasta mıydı? soruları gündeme düştü. Fenerbahçe'nin efsane ismi hakkında merak edilenler Ümit Birol öldü mü, neden öldü? Ümit Birol hasta mıydı? soruları ile arama motorlarında araştırılıyor.

ÜMİT BİROL ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ümit Birol, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. 60 yaşındaki Birol'un geçen yıl henüz 28 yaşındaki kızı hayatını kaybetmişti.

"MEKANI CENNET OLSUN"

Fenerbahçe'nin yayınladığı taziye mesajında, "Fenerbahçemizin ve Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Millî Takımımızın eski futbolcusu Ümit Birol'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Samsun spor'da başladığı profesyonel kariyeri boyunca pek çok takımda forma giyen Ümit Birol, 1991 yılında Fenerbahçemize transfer oldu. 1993 yılında veda ettiği sarı lacivertli renkler altında bir kez Başbakanlık Kupası sevinci yaşayan Ümit Birol, 1'i A Millî, 6'sı Olimpik Millî olmak üzere toplam 7 müsabakada Ay-Yıldızlı formayı giydi. Fenerbahçemizin ve Türk sporunun değerli ismi Ümit Birol'a Allah'tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun." ifadeleri kullanıldı.

"ÜMİT BİROL'UN VEFAT ETTİĞİNİ DERİN BİR ÜZÜNTÜ İLE ÖĞRENDİK"

TFF'den yayınlanan başsağlığı mesajında ise, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Millî Takımımızın eski futbolcusu Ümit Birol'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 1'i A Millî, 6'sı Olimpik Millî olmak üzere toplam 7 müsabakada Ay-Yıldızlı formamızı giyen Ümit Birol; Samsun spor, Altay, Fenerbahçe, Kocaeli spor, Çanakkale Dardanel, Adana Demir spor ve Eskişehir spor kulüplerinde forma giymiş, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör olarak da hizmet vermişti. Merhum Ümit Birol'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz." denildi