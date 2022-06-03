Ümit Beste Kargın kimdir? Bir Zamanlar Çukurova'nın Zeynep'i Ümit Beste Kargın kaç yaşında, nereli? - Haberler

Ümit Beste Kargın kimdir? Bir Zamanlar Çukurova'nın Zeynep'i Ümit Beste Kargın kaç yaşında, nereli? Ümit Beste Kargın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ÜMİT BESTE KARGIN KİMDİR?

Ümit Beste Kargın Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk bölümünden ayrıca Anadolu Üniversitesi Tiyatro Anadolu'dan mezun olmuştur. Bursa Nilüfer Tiyatrosu oyuncusu olan Ümit Beste Kargın, 2014 yılındaSungurlar adlı dizide rol almış, 2015 yılında ise TV 8'de yayınlanan 'Aşkların En Güzeli' adlı günlük dizide başrol oyuncusu olarak Zeyno karakterine can vermişti. Daha sonra diziden ayrılmış ve rolü Begüm Topçu üstlenmişti.

Ümit Beste Kargın, bu güne kadar bir çok reklam filminde rol almıştır.

TİYATRO OYUNLARI

Prof. Pi Show / Oyuncu 2018

Bahar Noktası / Peri 2018

Savaş / Beenina 2017

Kundakçı / Kentli / Tarihçi 2017

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