Özgün anlatım tarzı ile spor dünyasında ayrı bir yere sahip olan spor programcısı Ümit Aktan hakkında detaylı araştırmalar yapılıyor. Ümit Aktan kimdir? Ümit Aktan kaç yaşında, nereli? Ümit Aktan hayatı ve biyografisi! İşte, detaylar…

ÜMİT AKTAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 21 Ocak 1949

Kaç yaşında: 71 yaşında

Nereli: Nazilli, Türkiye

Ümit Aktan, (d. 21 Ocak 1949), Türk spor spikeri, gazeteci, yazar, program sunucusu.

1949 yılında Aydın Nazilli'de doğmuştur. Lise yıllarından itibaren futbola başlamış ve Galatasaray altyapısına girmiştir. Burada yaşadığı talihsiz bir sakatlık sonucu futbolu bırakmak zorunda kalmıştır. 1972 yılında TRT'de spor spikerliğine başlayan Aktan aynı dönemler içinde çeşitli spor programlarında sunuculuk yapmıştır.

1975 yılında Türkiye Spor Yazarları Derneği 'ne üye olan Ümit Aktan yine bu dönemlerde Son Havadis gazetesinin spor servisinde çalışmıştır. TGRT'nin kuruluşunda görev almış ve aynı kanalda maç yayınlarını anlatmıştır. Sonrasında TGRT'de spor ve yarışma programları sunmuştur. Daha sonrasında TGRT'den ayrılmış ve Kanal 6'da Haydi Maça adlı programı sunmaya başlamıştır.Daha sonrasında haydi Maça'yı Kanal A'da sürdürmüş ve 2009'da yayınını bitirmiştir. Ayrıca 2007-2014 yılları arasında TGRT Haber'de yayımlanan "Futbol Gecesi" adlı programda yorumculuk yapmıştır. A Spor kanalında Ziraat Türkiye Kupası maçlarının anlatımını yapmaktadır. Tercüman, Yeni Şafak ve Türkiye gazetelerinde spor yazarlığı yapmış/yapmaktadır.

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