Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı İstanbul'da Başlıyor

Dünya gastronomi etkinlikleri içerisinde yer alan ve bu yıl 8. kez düzenlenen Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı, 4-5 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek. Konferans, coğrafya teması çerçevesinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek ve sektöre yön veren gastronomi profesyonellerini bir araya getirecek.

Dünya gastronomi etkinlikleri içerisinde yer alan ve bu yıl 8. kez düzenlenen "Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı", 4-5 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Sözen Organizasyon imzasını taşıyan program, "coğrafya" teması çerçevesinde Haliç Kongre Merkezi'nde katılımcıları ağırlayacak.

Konferans içerisinde yer alacak Gastromasa Pastry, Gastromasa Hospitality ve Gastromasa Bar konseptleri, sektöre yön veren gastronomi profesyonellerini aynı çatı altında bir araya getirecek.

Dünyaca ünlü 60'tan fazla şef ve pasta şefi, 30'dan fazla barista, sommelier ve miksolog, Türkiye'den 200'ün üzerinde profesyonel konuşmacı, turizm ve otelcilik sektörünün önemli yatırımcıları, gastronomi profesyonelleri, genel müdürler, F&B yöneticileri ve satın alma yöneticileri konferansa katılım sağlayacak.

Ayrıca ünlü şefler, ülkeleri için coğrafi değer ve önem taşıyan ürünlerinin hikayelerini, kendi mutfaklarının gelişimini ve dünya mutfağındaki trendleri, Gastromasa Konferansı'nda "coğrafya" teması çerçevesinde anlatacak. Aynı zamanda kendi coğrafyalarına özel ürünlerin kullanıldığı atölyeler düzenleyecekler.