Uluslararası Gastro Afyon Lezzet ve Turizm Festivali 5. kez düzenleniyor

Afyonkarahisar, et yemeklerinden hamur işlerine ev yemeklerinden sokak lezzetlerine uzanan birbirinden lezzetli yöresel yemeklerin sunulacağı ve dünyanın dört bir yanından binlerce misafiri ağırlayacak Uluslararası Gastro Afyon Lezzet ve Turizm Festivali'ne 5. kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Afyonkarahisar, et yemeklerinden hamur işlerine ev yemeklerinden sokak lezzetlerine uzanan birbirinden lezzetli yöresel yemeklerin sunulacağı ve dünyanın dört bir yanından binlerce misafiri ağırlayacak Uluslararası Gastro Afyon Lezzet ve Turizm Festivali'ne 5. kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Gastronomi Şehri Afyonkarahisar'da her yıl yoğun bir katılımla gerçekleştirilen, sektör adına önemli kazanımların elde edildiği Uluslararası Gastro Afyon Lezzet ve Turizm Festivali'nin bu yıl beşincisi gerçekleştirilecek.

Afyonkarahisar Belediyesi, Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği işbirliğinde, birçok paydaş kurumun katkılarıyla düzenlenecek festival, lezzet, kültür ve eğlenceyi bir araya getirerek katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunacak.

Afyon Motor Sporları Merkezi Festival Alanı'nda 29-30 Eylül- 1 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalde, Afyonkarahisar lezzetleri bir kez daha dünyaya açılacak. Yerli-yabancı şefler, gastronomi profesyonelleri ve ünlü gurmelerin yanı sıra yerel ve ulusal medya temsilcilerinin katılacağı festivalde, şehrin yöresel lezzetlerinin yanı sıra turizm zenginlikleri de tanıtılacak.

Gastronomi turizmi ile termal, tarih, inanç, doğa ve kamp turizmi gibi potansiyellerini birleştirmeyi hedefleyen Afyonkarahisar, yeni bir sinerji ortaya çıkaracak.

Afyonkarahisar ve çeşitli illerden 100'dan fazla gastronomik firmanın stant açacağı festivalde tam bir lezzet şöleni yaşanacak. Festival boyunca, yerel ve uluslararası şefler, yöresel ve inovatif yemekler hazırlayarak katılımcıların beğenisine sunacak.

Yöresel yemek yarışmaları, workshoplar(yemek atölyeleri), kültürel etkinlikler, sanat sergileri, konserler gibi çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapacak festivale ücretsiz olarak katılım sağlanabilecek.

Festival, Afyon'u keşfetmek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat olacak.

Yolların ve medeniyetlerin kesiştiği şehir Afyonkarahisar, tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin yanında UNESCO Yaratıcı Kentler Ağında ülkemizin 3, dünyanın ise 49 gastronomi şehrinden biri.

Bu şehrin hangi sokağında yürürseniz mutlaka tadına doyamayacağınız bir lezzet, kokusuyla sizleri cezbedecek el emeği ürünler, dünyaca ünlenmiş meşhur yöresel ürünler sizi karşılayacaktır.

Afyonkarahisar'da yüzyıllar öncesine dayanan sıra yemekleri kültürü ise tam anlamıyla bir lezzet şöleni sunan eşsiz bir kültürü içinde barındırıyor.

Böylesine zengin bir mutfağa ve böylesi köklü bir kültüre sahip Afyonkarahisar'da Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı öncülüğünde ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in koordinasyonunda bu yıl beşincisi gerçekleştirilecek Uluslararası Gastro Afyon Lezzet ve Turizm Festivali işte tüm bu yöresel ürünleri bir arada görüp tadabileceğiniz, aynı zamanda Afyonkarahisar'ın gastronomi potansiyelini keşfedebileceğiniz bir festival olacak.

Afyonkarahisar, başta Valilik ve Belediye olmak üzere tüm unsurlarıyla 29 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında Afyon Motor Sporları Merkezinde düzenlenecek olan 5. Uluslararası Gastro Afyon Lezzet ve Turizm Festivali'ne ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından gelecek tüm misafirleri ağırlamaya hazır. Festival için tüm hazırlıklar tamamlandı ve geri sayım başladı.