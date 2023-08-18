Uluslararası Çankırı Tuz Festivali Başlıyor

Çankırı'da düzenlenecek Uluslararası Çankırı Tuz Festivali kapsamında kente 1 milyona yakın ziyaretçi gelmesi bekleniyor.

Çankırı Belediyesince düzenlenen ve bugün başlayıp 20 Ağustos tarihine kadar sürecek festival kapsamında kentin 17 ayrı noktasında off road gösterileri, trap atışları, tuz mağarasında yöresel yemek yarışması, drift gösterileri, sanat gösterileri yapılacak, konserler verilecek.

Festivaldeki bazı etkinlikler ise Hititler'den beri kullanıldığı bilinen tuz mağarasında yapılacak.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, AA muhabirine, geçen yıl tuz festivalinin ilkini düzenlediklerini söyledi.

Bu yıl festivalde daha fazla misafir ağırlayacaklarını belirten Esen, "Geçen yıl şehrimizde yaklaşık 550 bin ziyaretçiyi misafir etmiştik. Bu yıl festivalde 1 milyona yakın ziyaretçimiz gelecek. Şu anda konaklama anlamında sıkıntılar yaşıyoruz. Şehrimizin bütün otelleri, pansiyonları hepsi dolu. Yoğun bir ilgi var. 17 noktada etkinliklerimiz olacak. Çok yoğun bir şekilde hazırlandık ve büyük bir katılım bekliyoruz." dedi.

Festivalin maskotu bu yıl da "TUZİ"

Çankırı'da bulunan tuz mağarasının 5 bin yıllık bir işletme olduğunu, buradan yola çıkarak tuz festivali yapmaya karar verdiklerini anlatan Esen, "Tuz festivalimizin de maskotu 'TUZİ'. Yaklaşık 8,5 milyon yıl öncesine ait bulunmuş bir fosil. Bunun orijinali müzemizde mevcut. Geçen yıl biz bunu maskotumuz olarak ilan ettik logosunu oluşturduk, gayet de beğeni aldı. Bu yıl tekrar misafirlerimize bununla beraber davetiyelerini gönderdik. Bürokrasimizden, çevre illerden, Ege'den, Akdeniz'den, doğudan çok büyük katılımla misafirlerimizi ağırlayacağız. Dolu dolu 3 günü yaşayacağız. Bu anlamda geçen yıl yaptığımız festivalden ötürü şu anda tuz mağaramızın ziyaretçi sayısı eski yıllara oranla ona katladı diyebilirim." diye konuştu.

Kentin tanıtımı için de festivalin büyük önem taşıdığına dikkati çeken Esen, şunları kaydetti:

"Şehrimizin tanıtılması anlamında şehir dışında yaşayan Çankırılılarımızın şehrimize gelerek o mensubiyetlerini, akrabalarıyla muhabbetini, şehre dönüşlerini sağlayabilecek o aidiyet duygusunu da yaşatacağız inşallah. Bir nebze şehir halkımızın mutlu olması bizi de mutlu edecek. Festivaller, esnafımız için de çok önemli. Onların yüzü de gülecek. Bu yıl ikincisini düzenledik, inşallah 222'ncisi düzenlenir ilerleyen süreçte. Sürdürülebilirliği çok önemli. Bu anlamda da ne kadar beğeni ve katılım olursa devam edeceğini düşünüyoruz. Her yıl önümüzdeki yıl daha ne olur diye düşünüyoruz. İnsanların beğenisini kazanmak bizleri de mutlu ediyor. İnşallah uzun yıllar devam eder bu etkinlik."