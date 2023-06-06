Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali 'Uzay Macerası' temasıyla kapılarını açtı

Antalya'da bu yıl 18.'si düzenlenen Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali, 'Uzay Macerası' temasıyla kapılarını ziyaretçilere açtı. 10 bin ton kum kullanarak 25 heykeltıraşın ortaya koyduğu onlarca eser, ziyaretçilere bilim kurgu tadında festival yaşatıyor. Geçtiğimiz sezon 100 bin ziyaretçi rakamını aşan festivalin bu yılki hedefi ise 200 bin ziyaretçi.

Antalya'da bu yıl 18.'si düzenlenen Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali, 'Uzay Macerası' temasıyla kapılarını ziyaretçilere açtı. 10 bin ton kum kullanarak 25 heykeltıraşın ortaya koyduğu onlarca eser, ziyaretçilere bilim kurgu tadında festival yaşatıyor. Geçtiğimiz sezon 100 bin ziyaretçi rakamını aşan festivalin bu yılki hedefi ise 200 bin ziyaretçi.

Muratpaşa Lara Plajlar bölgesinde yer alan ve bu yıl 18'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali'nin 2023 teması, 'Uzay Macerası' olarak belirlendi. 1 Haziran'da kapılarını ziyaretçilere açan festivalde, 10 bin ton üzerinde kum kullanılarak 10 farklı ülkeden 25 heykeltıraş 15 teknik ekip yeni eserler oluşturdu. Geçtiğimiz yıllarda yer alan heykellerle birlikte 150'yi aşkın eserin yer aldığı alanda, uzaya ilk gönderilen roketlerden günümüze kadar olanların bire bir ölçekleri küçültülerek yapıldı. Roketlerin dışında ilk kez Video Mapping (video haritalama) teknolojisi kullanıldı. Ziyaretçilere uzay macerası bilim kurgu tadında yaşatıldı.

Güçlendirilmiş teleskoplarla gerçek uzayı da görüyorlar

09.00-23.00 saatleri arasında ziyaretçilerini kabul eden festival alanında, güçlendirilmiş teleskoplar da yer alıyor. Akşam saatlerinde ay, Jüpiter, Satürn gibi gezegenler, gündüz saatlerinde de güneş ücretsiz olarak ziyaretçilerin hizmetine sunuluyor.

"Uzaya ilk gönderilenden günümüze kadar olan roketler yapıldı"

Bu yılki temanın 7'den 70'e tüm ziyaretçilere hitap ettiğini belirten Festival Direktörü Cem Karaca, "Ziyaretçilerimize insanlığın uzaya olan macerasını, Sümerler'den başlayarak günümüze kadar gelinen aşamaları değişik heykellerle canlandırdık. Bu yıl önceki senelerin dışında ek bir bölüm açtık, burada da uzaya gönderilen ilk roketten günümüze kadar gelen en önemli roketlerin belirli ölçeklerde küçültülmüş boyutlarda heykelini yaptık" dedi.

Bu yıl ilk defa Video Mapping çalışması yaptıklarını ifade eden Karaca, "2 aylık bir çalışma neticesinde çok etkili ve özel bir çalışma ortaya çıktı. Yine çok güçlü teleskoplarla uzay gözlemleri yaptırıyoruz. Gece gelen ziyaretçilere, ay, Satürn, Jüpiter gibi uzaydaki yıldızları ve gezegenleri, gündüz gelenler için ise güneşi gözlemleme imkanı sağlıyoruz. İnsanların uzaya çıkması bilimdeki gelişmelerle bugüne geldi. Biz de buraya gelen ziyaretçilerimizin keyifli dakikalar geçirmelerini istedik. Uzayla alakalı Star Wars, Star Trek gibi filmlerin sahnelerini de canlandırdık" diye konuştu.

200 bin ziyaretçi hedefi

Karaca, bu yıl 200 bin ziyaretçi hedeflerinin olduğunu da sözlerine ekleyip, "Bu yıl Türkiye turizmindeki görülen rakamlar önceki yıllara göre ciddi bir artış olacağını gösteriyor. Hem Antalya'ya hem Türkiye'ye gelen turist sayısında çok ciddi bir artış bekliyoruz. Buna bağlı olarak biz de önceki yıllardan daha fazla ziyaretçi alacağımızı hesaplıyoruz. Bu sene 200 bine yakın ziyaretçi hedefine kilitlendik. İnşallah bu rakamı da rahat bir şekilde aşarız" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA