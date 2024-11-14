Uluslar Ligi canlı izle! 14 Kasım Perşembe Uluslar Ligi maçları EXXEN – Spor Smart HD izle!
UEFA Uluslar Ligi'nde 5. maçlar bu hafta oynanıyor. Futbolseverler için bugünkü maçların listesini haberimizde bir araya getirdik. Uluslar Ligi canlı izle! 14 Kasım Perşembe Uluslar Ligi maçları EXXEN – Spor Smart HD izle!
Bugünkü maçlar listesi belli oldu. UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan 5. maçlarla devam ediyor. A, B ve C Ligi'nde bu akşam birçok maç ekranlara geliyor. Peki, Uluslar Ligi canlı izleme linki var mı? 14 Kasım Perşembe Uluslar Ligi maçları EXXEN – Spor Smart HD izle!
14 KASIM PERŞEMBE ULUSLAR LİGİ MAÇLARI
Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Ligde bu akşam hangi maçlar var sorusuna yanıt arayan sporseverler, 14 Kasım hangi takımın maçı olduğunu heyecanla merak ediyor.
BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR?
Uluslar Ligi :
18.00 Kazakistan Avusturya / Exxen
19.15 Irak Ürdün/ Spor Smart
19:15 Katar Özbekistan/ Spor Smart
20:00 Ermenistan Faroe Adaları/ Exxen
22:45 Belçika İtalya/ Exxen
22:45 Fransa İsrail/ Exxen
22:45 Yunanistan İngiltere/ Exxen
22:45 Slovenya Norveç/ Exxen - S Sport
22:45 İrlanda Finlandiya/ Exxen
22:45 Kuzey Makedonya Letonya/ Exxen
ULUSLAR LİGİ CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?
Bu akşam oynanacak olan karşılaşmalar farklı kanallarda yayınlanıyor. CBC Sport, Spor Smart 2, Exxen ve S Sport Plus ekranları üzerinden karşılaşmalar canlı olarak izlenebilecek.
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