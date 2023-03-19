İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'ne katılmak için İzmir'e giden Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ulusal Vergi Konseyi hakkında konuştu. Ardından, Ulusal Vergi Konseyi nedir ve ne iş yapar merak ediliyor. Ulusal Vergi Konseyi nedir, ne iş yapar ve Kılıçdaroğlu İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi konuşması gündeme geliyor. Peki, Ulusal Vergi Konseyi nedir, ne iş yapar? Kılıçdaroğlu İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi konuşması!

Kılıçdaroğlu: Stratejimiz güçlü bir demokrasi, üretim, sosyal devlet anlayışı ve sürdürülebilirlik

İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nin beşinci gününe Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin liderleri katıldı. Kılıçdaroğlu İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi konuşması ve Ulusal Vergi Konseyi nedir merak ediliyor. Ulusal Vergi Konseyi nedir, ne iş yapar? Kılıçdaroğlu İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi konuşması! Detaylar haberimizdedir…

KILIÇDAROĞLU İKİNCİ YÜZYILIN İKTİSAT KONGRESİ KONUŞMASI

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'ne katılmak için İzmir'e giden Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, havaalanında "İzmir'e hoş geldiniz Cumhurbaşkanımız" yazılı pankartlarla karşılandığı. Yoğun ilginin olduğu Kılıçdaroğlu kongrede yaptığı konuşmada, "Millet İttifakı olarak 'Ulusal Vergi Konseyi kuracağız' dedik. 85 milyondan toplanan vergilerin nerelere harcandığını Ulusal Vergi Konseyi her yıl toplanıp yayınlayacak Resmi Gazete'de." ifadelerini kullandı.

İç hatlar çıkışında tezahüratlar atan grubun açtığı pankartlarda, "İzmir'e hoş geldiniz Cumhurbaşkanımız", "Hepimiz Kemal'iz hepimiz adayız", "Halkın umudu Kılıçdaroğlu", "Gençliğin umudu Kılıçdaroğlu" yazdığı görüldü. Kılıçdaroğlu ise kendisini bekleyen coşkulu kalabalığa selam verdikten sonra alandan uzaklaştı.

Öte yandan kongrede yaptığı konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde Ulusal Vergi Konseyi kuracaklarını belirtti. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Siyaset kurumunun halkına hesap vermesi gerekir. İktidar sahipleri eğer halka hesap veremiyorlarsa orada demokrasi yoktur. Demokrasinin varlığı halktan toplanan vergilerin hesabının halka verilmesi ve devlette saydamlığın sağlanmasıdır.

Güçlendirilmiş parlamentere geçerken bunu vadederken Millet İttifakı olarak 'Ulusal Vergi Konseyi kuracağız' dedik. 85 milyondan toplanan vergilerin nerelere harcandığını Ulusal Vergi Konseyi her yıl toplanıp yayınlayacak Resmi Gazete'de. Tüm Türkiye'de işçisinden emeklisine kadar esnaf herkes bilecek verginin nereye harcandığını. Taahhüdünü yaptık, 6 lider imza attık.

'TBMM'de Plan Bütçe Komisyonu dışında bir de Kesin Hesap Komisyonu kuracağız' dedik. Yani 1 yıl önceki bütçenin nereye harcandığının hesabını verelim diye. Bir de dedik ki 'Kesin Hesap Komisyonu Başkanı ana muhalefetten olacak.' İktidar sahipleri gelecek, hesabı verecek."

ULUSAL VERGİ KONSEYİ NEDİR?

Vergi Konseyi, 1992 yılında kurulmuş, ancak faaliyetleri kesintili ve kısa süreli olmuştur. 2003 yılında yeniden faaliyete geçen Konsey, 31 Temmuz 2004'de 178 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 33/A maddesinde yapılan düzenleme ile yasal statüye kavuşmuştur.

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 238 inci maddesi ile "Bakanlığa vergi politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak görüş bildirmek ve bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak üzere Vergi Konseyi kurulur. Vergi Konseyi bir danışma organıdır. Konseyin, çalışma usul ve esasları Yönetmelik ile belirlenir." hükmü ile mevcut yasal statüsü korunmuştur.