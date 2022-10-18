Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da yaptığı konuşmada staj yapacak öğrencilere sevindirecek haber verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından ulusal staj programı merak konusu oldu. Peki, Ulusal Staj Programı ne zaman? Ulusal Staj Programı nasıl başvuru yapılıyor? Ulusal Staj Programı başvuru tarihleri ne? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen E-İnsan Programı'nda hem gündeme hem de ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da yaptığı konuşmada staj yapacak öğrencilere sevindirecek haber verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından ulusal staj programı merak konusu oldu. Peki, Ulusal Staj Programı ne zaman? Ulusal Staj Programı nasıl başvuru yapılıyor? Ulusal Staj Programı başvuru tarihleri ne? Detaylar haberimizde...

"YAZ STAJ ÜCRETLERİNİ ASGARİ ÜCRET DÜZEYİNE ÇIKARIYORUZ"

Yaz aylarında staj yapan öğrencilerin aldığı ücreti asgari ücret düzeyine çıkardıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30'una tekabül eden rakamı, 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz. Özel sektör de 150 bin öğrenciye benzer şartlarda staj imkanı vererek toplamda bu sayıyı 300 bine ulaştırmamıza destek vermelidir" ifadelerini kullandı.

ULUSAL STAJ PROGRAMI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da yaptığı konuşmada staj yapacak öğrencilere de güzel bir haber verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki yıl Ulusal Staj Programımızdaki stajyer öğrenci sayısını da 150 bine çıkartıyoruz. Staj sürelerinin de 3 aya kadar uzatılabilmesini sağlıyoruz. Ulusal Staj Programı'nın 2023 başvurularını da bugün itibariyle açıyoruz." ifadelerini kullandı.