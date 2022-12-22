İhtiyaç sahibi vatandaşlara daha hızlı ve yerinde hizmet sunmak için başlatılan Ulusal Hane Ziyaretleri kapsamında gerçekleştirilen ödemeler hakkında Ulusal Hane Ziyaretleri Programı her ay mı ödeniyor? Sorusu araştırılıyor. Peki, Ulusal Hane Ziyaretleri Programı nedir? her ay mı ödeniyor? Ulusal Hane Ziyaretleri Programı ödemeleri her ay mı ödeniyor?

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafınca yürütülmekte olan Ulusal Hane Ziyaretleri ile uzman personeller ev ev dolaşarak ailelerin ihtiyaç ve taleplerine uygun sosyal hizmet modellerini sunuyor. Hizmet kapsamında merak edilen detaylarda bir tanesi de Ulusal Hane Ziyaretleri Programı her ay mı ödeniyor? Sorusu oluyor. Peki, Ulusal Hane Ziyaretleri Programı nedir? her ay mı ödeniyor? Ulusal Hane Ziyaretleri Programı ödemeleri her ay mı ödeniyor?

ULUSAL HANE ZİYARETLERİ PROGRAMI NEDİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafınca ihtiyaç sahibi vatandaşlara daha hızlı ve yerinde hizmet sunmak için başlatılan Ulusal Hane Ziyaretleri, düzenli veya süreli yardım programlarından faydalanan vatandaşların yanı sıra hizmetlere ulaşmakta zorlanan hanelere gerçekleştirilen programdır.

ULUSAL HANE ZİYARETLERİ PROGRAMI HER AY MI ÖDENİYOR?

Program kapsamında gerçekleştirilen ödemelerin hakkında henüz net bir bilgi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını tarafından bildirilmediği nedeniyle ödemelerin durumu kesin olarak bilinmemekte.