Ulusal Gün Tatiliyle Birlikte Beijing'deki Turizm Gelirleri Arttı

Beijing Belediyesi Kültür ve Turizm Bürosu yetkilileri, Ulusal Gün tatilinin ilk üç gününde başkentin manzara alanlarının 6,8 milyondan fazla ziyaretçi çektiğini ve turizm gelirlerinde keskin bir artış olduğunu açıkladı.

BEİJİNG, 3 Ekim (Xinhua) -- Beijing Belediyesi Kültür ve Turizm Bürosu yetkilileri, devam eden Ulusal Gün tatilinin ilk üç gününde başkentin manzara alanlarının 6,8 milyondan fazla ziyaretçi çektiğini kaydetti. Bu rakam, geçen yıla göre yüzde 60,6 oranında büyümeye ve turizm gelirlerinde keskin bir artışa işaret ediyor.

Büroya göre söz konusu dönemde Çin'in başkentindeki başlıca manzara alanları toplam 418 milyon yuan (yaklaşık 58 milyon ABD doları) gelir elde ederek geçen yıla kıyasla yüzde 25,2'lik bir artış kaydetti.

Büronun açıkladığı son verilere göre, belediye ticaret bürosu tarafından izlenen ve aralarında büyük mağazalar, süpermarketler, özel mağazalar ile yeme içme ve e-ticaret sektörlerindeki işletmelerin de bulunduğu önde gelen 100 işletme, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,1 artışla toplam 3,83 milyar yuanlık satış hacmi bildirdi.

Yerel yetkililer tatil ekonomisini canlandırmak, çeşitli gösterilere ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmak ve cazip turistik rotalar açmak üzere birlikte çalıştı.

Bu yıl 29 Eylül'de başlayan Güz Ortası Festivali ve Ulusal Gün tatili 6 Ekim'e kadar devam edecek. Çin'de "altın hafta" diye de bilinen bu tatil, ülkede yılın ikinci yarısındaki en uzun resmi tatil olma özelliğini taşıyor.