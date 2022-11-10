10 Kasım günü sabah saatlerinde Ankara metrosu durdu. İşe, okula giden vatandaşlar ise Ankara metrosunun neden çalışmadığını merak etti. Arama motorlarında ise Ulus metro kapalı mı? Ankara Ulus metrosu neden çalışmıyor? Ankara Ulus metrosu ne zaman düzelecek? soruları aratıldı. İşte merak edilenler...

Ankara'da metrolar kapalı mı? 10 Kasım Ankara'da metrolar bugün kapalı mı, açık mı?

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Ulus metro kapalı mı? sorusu aratılıyor. 10 Kasım günü sabah erken saatlerde Ankara metrosunda meydana gelen duraksama vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında Ulus metro kapalı mı? Ankara Ulus metrosu neden çalışmıyor? Ankara Ulus metrosu ne zaman düzelecek? aratılıyor. İşte detaylar...

ANKARA ULUS METRO KAPALI MI?

Ankara metrosu 10 Kasım günü durdu. Seferlerin durmasının sebebinin ise teknik arıza olduğu söyleniyor.

ANKARA ULUS METROSU NE ZAMAN DÜZELECEK?

Ankara metrosu 10 Kasım sabahı teknik arıza nedeniyle seferleri durdurdu. Henüz Ankara metrosunun ne zaman düzeleceği hakkında bir açıklama gelmedi.