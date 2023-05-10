Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Ulus Baker hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Ulus Baker'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Ulus Baker kimdir? Ulus Baker kaç yaşında, nereli? Ulus Baker hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Ulus Baker hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Ulus Baker'in hayatını araştırıyor. Peki, Ulus Baker kimdir? Ulus Baker kaç yaşında, nereli? Ulus Baker hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

ULUS BAKER KİMDİR?

Ulus Baker (14 Temmuz 1960, Leningrad - 12 Temmuz 2007, İstanbul), Türk sosyolog, yazar, çevirmen ve öğretim üyesi. Kıbrıslı Türk bir ailenin çocuğu olarak Leningrad'da doğdu. Babası Sedat Baker ruh hastalıkları hekimi, annesi Pembe Marmara ise şair ve öğretmendi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. Gilles Deleuze ve Baruch Spinoza çevirileri yaptı, makaleler yazdı. ODTÜ, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Özgür Üniversite'de sinema tarihi ve sosyoloji dersleri verdi. Siyasi teori, kitle iletişim araçları, sinema alanlarında çalıştı. Dziga Vertov üzerine sinema eleştirileri yaptı. Birikim, Toplum ve Bilim, Virgül, Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi'nde yazılar yazdı.

12 Temmuz 2007 tarihinde, böbrek ve kalp yetmezliğinden öldü. Lefkoşa Mezarlığı'na defnedildi. Körotonomedya topluluğu tarafından; 2008 yılında 11-14 Temmuz tarihleri arasında, Ankara'da "Ulus Baker buluşması" adlı bir konferans düzenlenmiştir.

Eserleri

Dolaylı Eylem, Derleyen: Ege Berensel, Birikim Yayınları

Beyin Ekran, Derleyen: Ege Berensel, Birikim Yayınları

Kanaatlerden İmajlara, Duygular Sosyolojisine Doğru, Çeviren: Harun Kemal Abuşoğlu, Birikim Yayınları

Yüzeybilim Fragmanlar, Derleyen: Ege Berensel, Birikim Yayınları

Aşındırma Denemeleri, Birikim Yayınları

Siyasal Alanın Oluşumu Üzerine Bir Deneme-Paragraf yayınları

Çevirileri