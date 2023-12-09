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Uludağ Teleferiği'ne kış bakımı: 4,5 kilometrelik çelik halatı değiştirildi

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Marmara Bölgesi'nin en yüksek noktası olan Uludağ'a alternatif ulaşımı sağlayan teleferiğin sezon öncesi kış bakımı tamamlandı. Hattın 4,5 kilometrelik kısmının çelik halatı yurt dışından gelen profesyonel ekiplerle değiştirildi.

Uludağ Teleferiği'ne kış bakımı: 4,5 kilometrelik çelik halatı değiştirildi

BURSA - Marmara Bölgesi'nin en yüksek noktası olan Uludağ'a alternatif ulaşımı sağlayan teleferiğin sezon öncesi kış bakımı tamamlanırken, ulaşım bugün yeniden başladı. Hattın 4,5 kilometrelik kısmının çelik halatı yurt dışından gelen profesyonel ekiplerle sıfırlandı.

Türkiye'nin en önemli kış ve doğa turizmi merkezlerinden Uludağ'a çıkmak isteyenlerin tercih ettiği teleferikte her yıl periyodik aralıklarla yapılan bakımlar tamamlandı. Bu sezon yapılan bakımda hattın 4,5 kilometrelik çelik halatı değiştirildi. Yurt dışından gelen profesyonel ekipler ve teleferik çalışanların gayretleriyle yapılan 2 haftalık bakımın ardından teleferik bugün hizmete açıldı. Bursa ile Uludağ arasında 45 adet direk, 140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasitesine sahip, 9 kilometreyle dünyanın en uzun hattı olan teleferikte gidiş geliş tam bilet 230 lira, öğrenci ise 115 liradan satılıyor.

İşletme Bakım Yöneticisi Yavuz Serkan Karakoç, yapılan bakım hakkında bilgi verdi. Teleferik hattında bakımda en son aşamaya geldiklerini ve bugün yeni sezonu açacaklarını belirten Karakoç, "Bugün 10 sene önce yapılmış bir halatın değişimini gerçekleştiriyoruz. Yurtdışından ve kendi ekibimiz ile birlikte 4 bin 500 metrelik Bursa bir etabında gerçekleştirmiş olduğumuz halat değişimi için de bugün itibariyle sonlandırdık. Bir günlük test aşaması olacak. Hafta sonu misafirlerimize açmayı planlıyoruz. Bu işlemi her sene yapmıyoruz. Gerekli kontrolleri yaptıktan sonra bu sene için planlamıştık bu çalışmayı. Bu kontrol çerçevesinde de almış olduğumuz halatın ve ekiplerin gelmesiyle birlikte bu aya denk geldi. Biraz geciktik misafirlerimizden özür diliyoruz" diye konuştu.

"Bursa bir hattı dediğimiz Teferrüç istasyonundan başlayıp Kadıyayla İstasyonu'na kadar olan hatta yenileme yaptıklarını anlatan Karakoç, "Sipariş ettiğimiz halat uzunluğu 4 bin 800 metre ama şuan 4 bin 500 metrelik uzunluk bize yetiyor. Arkadaşlarla birlikte örüm dedikleri olayı gerçekleştiriyoruz. Bugün tamamıyla bitmiş durumda. Son bindirmeyi yaptıktan sonra halatımızı eski haline getirip, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra hafta sonu hizmete açacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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