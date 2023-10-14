Uludağ Teleferiği Çalışma Saatlerinde Değişiklik

Türkiye'nin önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'a teleferikle çıkacaklara çalışma saatleri konusunda uyarı geldi. Bursa Teleferik A.Ş., pazartesi gününden itibaren çalışma saatlerinin değişeceğini duyurdu.

Türkiye'nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'a teleferikle çıkacaklara uyarı geldi.

Bursa Teleferik A.Ş., pazartesi gününden itibaren çalışma saatlerinin tekrar düzenleneceğini duyurdu.

Bursa Teleferik A.Ş.'den yapılan açıklamada, "16.10.2023 tarihinden itibaren çalışma saatlerimiz 11: 00 - 18: 30 olarak güncellenecektir" İfadelerine yer verildi. - BURSA