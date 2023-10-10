Uludağ, eski günlerine döndürülecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uludağ'ın eski günlerine döndürüleceğini belirterek, buranın önemli bir merkez olduğunu ve hak ettiği yere tekrar gelmesi gerektiğini söyledi. Bakan Ersoy, yatırımlarla ilgili sorumluluklarının farkında olduklarını ve gerekli destekleri vereceklerini ifade etti.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uludağ Alan Başkanlığı'nın, Uludağ'ın eski günlerine döndürüleceğini belirterek, "Burası çok önemli bir merkez. Hak ettiği yere tekrar gelmesi gerekiyor. Bakanlık olarak, yatırımlarla ilgili sorumluluklarımızın da farkındayız. Biz gerekli yatırım desteklerini vereceğiz. Burayı, eski ışıltılı günlerine getireceğiz" dedi.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli etkinliklere katılmak üzere geldiği Bursa'da, 2 bin 543 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan, korunması, geliştirilmesi, tanıtılması ve yürütülen faaliyetlerin düzenlenmesini sağlamak üzere Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Alan Başkanlığı'nın kurulduğu Uludağ'da inceleme yaptı. Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Vali Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve beraberindeki heyetle, 1'inci ve 2'nci Oteller Bölgesi'ni gezen Bakan Ersoy, otelde düzenlenen toplantıda da sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Uludağ Alan Başkanlığı kurulması ile yetki karmaşasının önüne geçileceğini söyleyen Bakan Ersoy, "Uludağ alanında, farklı kurumlara tanınmış idari yetkilerden kaynaklanan yetki karmaşası, ziyaretçiler ve yatırımcılar açısından, çok uzun ve ağır bürokratik süreçlerin yaşanmasına sebep olması nedeniyle, çok eşsiz alanın hak ettiği şekilde korunması, kullanılması ve turizm açısından nitelikli standartların planlanmasının yapılması amacıyla Uludağ Alan Başkanlığı'nı Bakanlık olarak kurduk. 7432 Sayılı Uludağ Alanı Hakkında Kanun ile sınırları belirlenen alandaki yetki, Uludağ Alan Başkanlığı'na geçmiş, alanın tek elden yönetilmesi sağlanarak yetki karmaşasının önüne de geçilmiş oldu" dedi.

'KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARI 2 YIL İÇİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK'

Uludağ Alan Başkanlığı'na personel alımı yapıldığını ve alımların süreceğini belirten Bakan Ersoy, şunları söyledi:

"Başkanlık hizmet birimleri oluşturarak, komisyon üyeleri görevlendirilmeleri tamamlandı. Uludağ Alan Komisyonu, 7 Eylül tarihinde ilk toplantısını yaparak geçiş dönemi koşullarını belirledi. 47 kişilik personel alımı Resmi Gazete'de yayınlandı. Alıma ilişkin çalışmalar devam etmekte. Hızla kadroyu da tamamlamış olacağız. Aralık ayı itibarıyla boş kadroların tamamını doldurmuş olacağız. Uludağ alan planlarının hazırlanması amacıyla, öncelikle doğal ve çevresel değerlerin korunmasına yönelik etüt çalışmaları başta olmak üzere, gerekli projelendirme, araştırma ve incelemelere ilişkin çalışmalar tamamlanarak, üst ölçekli planlarıyla, koruma amaçlı imar planlarının 2 yıl içerisinde yürürlüğe girmesi hedeflenmektedir. Bunu hızlandırabildiğimiz kadar en hızlı şekilde yapacağız."

'SUNİ KARLAMA VE OTOPARK DÜZENLEMELERİ YAPILACAK'

Kış sezonuna girmeye hazırlanılan Uludağ'da, 2024'te yapılacak yatırımlara ilişkin de bilgi veren Ersoy, "Uludağ alanında 2024 yılında yapılacak yatırımlara ilişkin çalışmalar ise hız kesmeden devam etmektedir. Bunların arasında suni karlama, otopark düzenlemeleri, muhalif işler ile alan planları yer almaktadır. Bugün özellikle ben sizlerle bir araya gelmek istedim. Sonuçta bu bölgede yaşayan sizlersiniz. Sizlerden de hepinize söz hakkı vereceğim, konuşmak isteyenlere. Acil sorunlarınız nelerdir, neler yapabiliriz onları da notlarımızı alacağız. Alan başkanımız da atandı bu hafta biliyorsunuz. Ataması gerçekleşti Çınar Bey'in de. Hem tanışmış oluyorsunuz bu vesileyle" dedi.

Tatilcilerin 'Beyaz Cennet' olarak tanımladığı Uludağ'ı eski günlerine döndüreceklerine dikkat çeken Bakan Ersoy, "Artık biz ciddi mesai ayıracağız bu bölgeye. El birliğiyle burayı tekrar, eski ışıltılı günlerine geri getireceğiz, diye düşünüyorum. Burası çok önemli bir merkez. Hak ettiği yere tekrar gelmesi gerekiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak biz yatırımlarla ilgili sorumluluklarımızın da farkındayız. Biz gerekli yatırım desteklerini de vereceğiz. İnşallah hızlı bir şekilde burayı eski ışıltılı günlerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.