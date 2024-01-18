Üye Girişi
Haberler

Uludağ'da Yoğun Sis Nedeniyle Pistler Kapatıldı

Güncelleme:
Abone Ol

Uludağ'ın zirvesinde etkili olan yoğun sis sebebiyle kayak pistleri kapatıldı. Sis nedeniyle oluşabilecek kazaları önlemek amacıyla jandarma güvenlik önlemleri aldı.

Uludağ'da göz gözü görmüyor: Yoğun sis sebebiyle pistler kapatıldı

BURSA - Uludağ'ın zirvesinde etkili olan sis sebebiyle, göz gözü görmüyor. Yoğun sis sebebiyle meydana gelebilecek kazalara karşı, jandarma kayak pistlerini kapattı.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da aniden bastıran sis, tatil için gelenlerin canını sıktı. 45 santimetreyi bulan kar kalınlığını fırsat bilen vatandaşlar zirveye akın etse de, 1 metreye kadar görüş mesafesini düşüren sis sebebiyle kaymanın tadını çıkarmadı. Jandarma ekipleri, sis sebebiyle oluşabilecek kazalara karşı, pistleri kapattı. Kar motoru ile tatilcileri uyaran jandarma, yollarda da geniş güvenlik önlemi aldı.

Milli Parklardan itibaren etkili olan sis, sürücüleri de olumsuz etkiledi. Zirveye çıkmak veya inmeye çalışanlar, yoğun trafik oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Jandarma Uludağ Ulaşım Güvenlik Hava Durumu Kaza Turizm Genel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Trabzonspor - Manisa FK maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Trabzonspor - Manisa FK maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! Mehmet Abdi Bulut aday değil mi, Kilis Ak Parti Mehmet Abdi Bulut neden aday olmadı? Metin Karadoğan aday değil mi, Ağrı Ak Parti Metin Karadoğan neden aday olmadı? Galatasaray - Ümraniyespor maçı CANLI izle! Galatasaray - Ümraniyespor maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Süleyman Kılınç aday değil mi, Adıyaman Ak Parti Süleyman Kılınç neden aday olmadı? Trabzonspor - Manisa FK maçı CANLI izle! Trabzonspor - Manisa FK maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Murat Zorluoğlu aday değil mi, Trabzon Ak Parti Murat Zorluoğlu neden aday olmadı? Ekrem Yüce aday değil mi, Sakarya Ak Parti Ekrem Yüce neden aday olmadı? Selahattin Gürkan aday değil mi, Malatya Ak Parti Selahattin Gürkanneden aday olmadı? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 18-19 Ocak benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 18 Ocak 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 18 Ocak 2024 Antalya su kesintisi listesi! Hayrettin Güngör aday değil mi, Kahramanmaraş Ak Parti Hayrettin Güngör neden aday olmadı? Survivor eleme adayları kim, 18 Ocak Perşembe eleme potasına kimler var? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 18 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title