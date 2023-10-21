Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ, sonbaharda da renk değiştiren yapraklarıyla görsel bir şölen sunuyor. Uludağ'ın kahverengi, yeşil ve sarı tonlarıyla süslü doğası havadan görüntülendi. Her mevsimde ziyaretçilerini ağırlayan Uludağ, sonbaharın gelmesiyle birlikte renk cümbüşüne dönüşüyor.

Uludağ'da sonbahar şöleni böyle görüntülendi

Sonbaharda renk değiştiren yapraklar görsel şölen sundu

BURSA - Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ, sonbaharda da güzelliğiyle herkesi büyülüyor. Kahverengi, yeşil ve sarı tonlarının hakim olduğu Uludağ, sis bulutlarının arasında havadan görüntülendi.

Bünyesinde meşe türleri, çam türleri, kestane, ceviz, kavak, fındık, gürgen, çınar, Uludağ köknarı ve Batı Karadeniz köknarı gibi ağaçları barındıran Uludağ, sonbahar aylarında da güzelliğini gözler önüne serdi. Uludağ, sadece kış aylarında değil yılın her mevsiminde kendine has doğasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Dron ile çekilen görüntüler seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti kış mevsiminde ağırlayan Uludağ, sadece beyaz örtüyle değil hazanda rengarenk bir görünüme sahip oluyor. "Keşiş Dağı" olarak bilinen Uludağ, bu yönüyle turistlerin de ilgisini çekiyor. Sonbaharın gelmesiyle birlikte kahverengi, sarı, yeşil ve kahverenginin her tonu ile adeta renk cümbüşünün yaşandığı Uludağ havadan görüntülendi

Bursa sınırları içerisinde 9 bin 62 hektar ormanlık alana sahip Uludağ, özellikle kış aylarında kayak merkezleri, doğal yapısı, sosyal tesis ve konaklama imkanlarıyla yoğun ilgi görüyor. Yerli ve yabancı turistlerin kış aylarında akın ettiği Uludağ, bahar aylarında da doğal güzellikleri ve manzarasıyla ilgi çekiyor.