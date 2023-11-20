Uludağ'da Sezon İçin Geri Sayım Başladı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da sezon için hazırlıklar başladı. Kar kalınlığı 64 santimetreye ulaşan Uludağ'da oteller hummalı bir çalışma içerisinde. Erken rezervasyonlar da alınmaya başlandı. Uludağ'da hava sıcaklığı eksi 3 ile eksi 9 arasında ölçülürken, Perşembe ve Cuma gününe kadar yağış beklenmiyor. Kar yağışının rezervasyonlara olumlu etkisi olduğu belirtiliyor.

Kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ'da sezon için geri sayım başladı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 64 santimetreye ulaştı. Otellerde sezon için hummalı bir çalışma devam ederken, erken rezervasyonlar alınmaya başladı. Pistlerde kar seviyesi kayak yapmaya müsaade ederken, yollarda da iş makineleri, kar küreme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Uludağ'da hava sıcaklığı eksi 3 ile eksi 9 arasında ölçülürken, Perşembe ve Cuma gününe kadar yağış beklenmiyor. Hafta başı olmasına rağmen az sayıda vatandaş da Uludağ'da karın tadını çıkartıyor. Uludağ'ın zirvesinde zaman zaman sis hakim olurken, bu manzara havadan da görüntülendi.

Karinna Otel yetkililerinden Harbi Türk, Uludağ'da sezon ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Harbi Türk, "Genelde Kasım ayında fazla kar yağmaz ama bu sene güzel kar yağdı. Biz tesisleri Aralık ayında açacağız. Ardından yılbaşı ve yarıyıl tatili ile güzel bir sezon geçirmeyi ümit ediyoruz. Geçen sene beklediğimiz kış olmadı. Bu sene emareler bereketli bir kış geçireceğimizi gösteriyor, erken satışlarımız Ağustos ayında başlamıştı, şu anda da devam etmekte. Kar yağışının rezervasyona çok güzel bir etkisi oldu. Bu yıl kişi başı fiyatlarımızın 5 ila 10 bin Türk Lirası olması öngörülüyor" dedi.

Günübirlik Uludağ'a gelen gençler ise Kasım ayında karın tadını çıkarttı. - BURSA