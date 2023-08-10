Uludağ'da Maskot Haline Gelen Ayı Ailesi Karpuzla Beslendi

Bursa Uludağ'da Sarıalan yerleşim bölgesinde yavrularıyla kalan ayı ailesi vatandaşların maskotu haline gelirken, bir kişi açık kasa kamyonetiyle gelerek anne ayı ve yavrularını karpuzla besledi. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa Uludağ'da Sarıalan yerleşim bölgesinde yavrularıyla kalan ayı ailesi vatandaşların maskotu haline gelirken, bir kişi açık kasa kamyonetiyle gelerek anne ayı ve yavrularını karpuzla besledi. O anlar kameraya yansıdı.

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'ın yerleşim bölgesi Sarıalan'da sürekli vatandaşlara yakınlaşan ve tatilcilerin maskotu haline gelen anne ayı ve yavrularının ziyaretçileri bitmiyor. Onlardan biri olan ve esnaflık yapan Selman Kahraman, Uludağ Sarıalan'a çıkarak açık kasa kamyonetine yüklediği karpuzları meşhur ayı ailesine götürdü. Anne ayı ve yavrularına karpuz festivali düzenleyen esnaf, kasadan aldığı karpuzları bir bir attı. Bariyerlerin arkasından gelen ayı ve yavruları kendisine atılan karpuzları alarak ormanlık alana indi. O anlar Kahraman'ın kamerasıyla kaydedildi.

Havaların sıcak olmasından dolayı serinlemek amacıyla Uludağ'a çıktıklarını belirten Selman Kahraman, "Ailece geldiğimizde ilginç bir manzara ile karşılaştık. Kızlarım çöp kovasının devrildiğini gördüler. Merak edip bana sordular. Ben de anne ayının yiyecek bulmak için devirdiğini söyledim. Kızlarım ayıları görmeyi çok istedi. Ben de sürpriz yaparak aracıma 30'dan fazla karpuzu yükleyerek meşhur ayı ailesine götürdüm. Vatandaşların dikkat etmesinde fayda var. Zarar verme ihtimali bulunuyor" dedi. - BURSA