Osmangazi Belediyesi, Uludağ'daki kaçak yapıları temizlemek adına lüks bir villayı yıktı. Belediye, doğal dengeyi korumak ve güzelliklere sahip çıkmak için kaçak yapılarla mücadeleye devam edeceğini belirtti.

Uludağ'da kaçak yapılardan temizleniyor

Kaçak lüks villa ekipler tarafından yıkıldı

BURSA - Osmangazi Belediyesi, Türkiye'nin turizm cenneti Uludağ'daki kaçak yapıları temizliyor. Kirazlı Mahallesi'ndeki ormanlık alan içerisine izinsiz olarak inşa edildiği tespit edilen lüks villa, belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Osmangazi Belediyesi, ilçenin dört bir yanını kaçak yapılardan temizlemek adına mücadele ortaya koyuyor. Yaz ayları süresince Bursa Ovası'ndaki onlarca ruhsatsız yapının yıkımını gerçekleştiren Osmangazi Belediyesi, binlerce metrekare verimli arazinin yeniden tarımsal üretime kazandırılmasını sağladı. Her bir santimetresi dahi kıymetli olan arazilerin kaçak yapılaşmaya kurban edilmesine geçit vermeyen Osmangazi Belediyesi, şimdi de Bursa'nın en önemli değerlerinden olan Uludağ'ın da kaçak yapılardan temizlenmesi adına harekete geçti.

Uludağ'ı karış karış gezerek kaçak yapıları mercek altına alan Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Kirazlı Mahallesi sınırlarında yer alan ormanlık alan içerisine inşa edilen lüks villanın ruhsatsız olduğunu tespit etti. Doğal sit alanı üzerine inşa edilen kaçak villanın yıkımı için harekete geçen belediye ekipleri, sabah erken saatlerde bölgeye giderek yıkıma başladı. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yıkımda, kaçak villa iş makinesi ile yerle bir edildi.

Belediye yetkilileri, Osmangazi'nin güzelliklerine sahip çıkmak ve doğal dengeyi korumak için kaçak yapılarla mücadelenin etkin bir şekilde süreceğine vurgu yaptı.