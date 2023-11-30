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Uludağ'da Ayı Saldırısı: Vatandaşlar Korku Dolu Anlar Yaşadı

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Bursa'da Uludağ'a çıkan vatandaşlar, ayı ailesini izlemek için durduklarında ayının saldırmasıyla korku dolu anlar yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da Uludağ'a çıkan vatandaşlar gördükleri ayı ailesini izlemek için araçlarıyla durdu. Ayılara bir süre seslenen şahıslar ayının bir anda saldırmasıyla korku dolu anlar yaşadı.

Türkiye'nin en büyük kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da kar yağışının başlamasıyla bazı vatandaşlar Uludağ'a koştu. Sarıalan'da yemek arayan ayıları gören bazı kişiler ise araçlarıyla durup ayıları izlemek istedi. Araçtan ayılara bir süre seslenen kişiler, anne ayıyı tedirgin edince, ayının kendilerine saldırmasıyla korku dolu anlar yaşadı.

Garip sesler çıkaran vatandaşların korku dolu anları ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turizm

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