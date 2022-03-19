Uludağ'da aç kalan köpeklere jandarma şefkati - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uludağ'da aç kalan köpeklere jandarma şefkati

İhlas Haber Ajansı - Burak Türker - Genel
 - Güncelleme:

Uludağ'da aç kalan köpeklere jandarma şefkati Jandarma ekipleri, kar kalınlığının 2 metreyi aştığı kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da aç kalan köpekleri elleriyle besledi.

Uludağ'da aç kalan köpeklere jandarma şefkati

BURSA - Jandarma ekipleri, kar kalınlığının 2 metreyi aştığı kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da aç kalan köpekleri elleriyle besledi.

Uludağ'da vatandaşların huzuru ve güvenliği için 7-24 görev yapan jandarma ekipleri aç kalan hayvanları da unutmuyor.

Yıldırım Jandarma Trafik ekipleri 2 metreyi aşkın karda yiyecek bulamayarak aç kalan sokak köpeklerini kasaptan et ve kemik alarak elleriyle besledi. Jandarma ekiplerinin yaptığı bu örnek hareket ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Vatandaşlar örnek bir tavır sergileyen jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Uludağ'da aç kalan köpeklere jandarma şefkati

Uludağ'da aç kalan köpeklere jandarma şefkati

Uludağ'da aç kalan köpeklere jandarma şefkati

İhlas Haber Ajansı / Burak Türker - Genel

Genel, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title