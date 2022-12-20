Uludağ beyaz gelinliğini giydi

Uludağ'a kar yağdı, turistler görmeye geldi

Uludağ'a sezonun ikinci karı yağdı

BURSA - Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'a kar yağdı. Kar kalınlığı, yer yer 5 santimetreye kadar ulaştı.

Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da dün gece ikinci kez kar yağışı gerçekleşti. Belirli bölgelere yağan kar 5 santim kalınlığa ulaştı. Uludağ'da hava sıcaklığı ise eksi 5 derece olarak ölçüldü. Uludağ'a gelen yerli ve yabancı turistler karın keyfini çıkarttı.

Öğle saatlerinden itibaren kar yağışı yerini güneşe bıraktı. Uludağ'da bulunan işletmecilerin en büyük dileği ise yıl başı öncesi kar yağması.

Bu sezon Uludağ'a ikinci defa kar yağdığını ifadeden vatandaşlar, " Uludağ'a kar yağdı görmeye geldik. Bu yıl karı özledik. İnşallah yıl başı öncesi yağar yeni yıla Uludağ da karla gireriz" dedi.