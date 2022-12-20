Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uludağ beyaz gelinliğini giydi

Genel Haberleri

Uludağ beyaz gelinliğini giydi Uludağ'a kar yağdı, turistler görmeye geldi Uludağ'a sezonun ikinci karı yağdı Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'a kar yağdı.

Uludağ beyaz gelinliğini giydi

Uludağ'a kar yağdı, turistler görmeye geldi

Uludağ'a sezonun ikinci karı yağdı

BURSA - Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'a kar yağdı. Kar kalınlığı, yer yer 5 santimetreye kadar ulaştı.

Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da dün gece ikinci kez kar yağışı gerçekleşti. Belirli bölgelere yağan kar 5 santim kalınlığa ulaştı. Uludağ'da hava sıcaklığı ise eksi 5 derece olarak ölçüldü. Uludağ'a gelen yerli ve yabancı turistler karın keyfini çıkarttı.

Öğle saatlerinden itibaren kar yağışı yerini güneşe bıraktı. Uludağ'da bulunan işletmecilerin en büyük dileği ise yıl başı öncesi kar yağması.

Bu sezon Uludağ'a ikinci defa kar yağdığını ifadeden vatandaşlar, " Uludağ'a kar yağdı görmeye geldik. Bu yıl karı özledik. İnşallah yıl başı öncesi yağar yeni yıla Uludağ da karla gireriz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Türkiye Uludağ Genel Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title