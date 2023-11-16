Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı
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Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'a sezonun ilk karı yağdı. Geçen yıl eylül ortasında yağan ilk kar bu sene kasım ortasında yağdı. Hava sıcaklığının 1 ile 3 arasında ölçülürken, yarın ise en düşük sıcaklık -1 en yüksek 8 olması tahmin ediliyor.
Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı
BURSA - Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'a sezonun ilk karı yağdı.
Türkiye'nin gözde kış turizmi merkezlerinden Uludağ'a ilk kar düştü. Geçen yıl eylül ortasında yağan ilk kar bu sene kasım ortasında yağdı. Hava sıcaklığının 1 ile 3 arasında ölçülürken, yarın ise en düşük sıcaklık -1 en yüksek 8 olması tahmin ediliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turizm