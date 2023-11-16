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Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'a sezonun ilk karı yağdı. Geçen yıl eylül ortasında yağan ilk kar bu sene kasım ortasında yağdı. Hava sıcaklığının 1 ile 3 arasında ölçülürken, yarın ise en düşük sıcaklık -1 en yüksek 8 olması tahmin ediliyor.