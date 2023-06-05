Uluç Özülker kimdir? Uluç Özülker kaç yaşında, nereli? Uluç Özülker hayatı ve biyografisi!

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Doğum tarihi: 11 Mart 1942

(81 yıl yaşında)

İstanbul

Özülker, 11 Mart 1942 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1961'de Galatasaray Lisesi'ni ve 1965'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi ve aynı yıl Dışişleri Bakanlığı'na girdi. 1993-1995 yılları arasında Trablus (Libya) Büyükelçiliği, 1995-1998 arasında AB nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği, 1998-2000 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşleri Müsteşar Yardımcılığı, 2000-2002 yıllarında OECD nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği ve 2002-2005 arasında Paris Büyükelçiliği görevini icra ettikten sonra 2006'da Paris Büyükelçiliği görevinden dönüşünde, kendi isteğiyle emekli oldu. 41 yıla yaklaşan Dışişleri görevinin ardından hâlen İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde ders vermekte ve Türkiye Avrupa Vakfı Başkan Yardımcılığını yürütmektedir. Özülker, ayrıca eski MİT Müsteşarı Bahattin Özülker'in oğludur.