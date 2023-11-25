Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi olayı Türk kamuoyunda infial yaratmıştı. Soruşturma derinleşirken vatandaşlar Ülkü Ocakları Genel Başkan yardımcısı kimdir, nereli, tutuklandı mı? Ülkü Ocakları Genel Başkan yardımcısı Ejder neden gözaltına alındı? Sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar…

Ülkü Ocakları Genel Başkan yardımcısı kimdir, nereli, tutuklandı mı? Ülkü Ocakları Genel Başkan yardımcısı Ejder neden gözaltına alındı?

Sinan Ateş cinayeti sonrası vatandaşların araştırdığı isimlerin başında Ülkü Ocakları yöneticileri geliyor. Peki, Ülkü Ocakları Genel Başkan yardımcısı kimdir, nereli, tutuklandı mı? Ülkü Ocakları Genel Başkan yardımcısı Ejder neden gözaltına alındı? İşte detaylar…

ÜLKÜ OCAKLARI GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KİMDİR, NERELİ, TUTUKLANDI MI?

Ankara Başsavcısı ve soruşturma savcısının tehdit edilmesiyle ilgili olarak, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Mert Kerim Ejder gözaltına alındı. Bu olay, Sinan Ateş soruşturması kapsamında yaşanan yeni gelişmelerin bir parçasıdır. DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında şüpheli olarak belirlenen dönemin MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un, cinayetten hemen sonra eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş tarafından Face Time üzerinden arandığı ortaya çıktı.

Mert Kerim Ejder, Çukurova Üniversitesi mezunu ve Orhun Ajans'ın CEO'su olarak bilinen bir isimdir. Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı olarak da görev yapan Ejder'in hayatı ve kariyeri, son günlerde adının basında sıkça geçmesiyle merak konusu oldu. Ancak, Ejder'in gözaltına alınmasıyla ilgili gelişen olaylar, dikkatleri üzerine çekti.

Çukurova Üniversitesi'nden mezun olan Mert Kerim Ejder, eğitim hayatının ardından medya sektöründe Orhun Ajans'ın CEO'su olarak kariyerine devam etti.

ÜLKÜ OCAKLARI GENEL BAŞKAN YARDIMCISI EJDER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Tolgahan Demirbaş'ın Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alınıp alınmadığı konusu, savcılığın özel bir araştırma yürüttüğü bir tartışma haline geldi. Bu çerçevede ek ifadesi alınan Demirbaş, ifadesinde Kılavuz'un evinde gözaltına alınmadığını belirtti. Savcılığın, önümüzdeki dönemde Demirbaş'ı gözaltına alan Cinayet Büro polislerinin tanıklık ifadesine başvurabileceği ifade ediliyor.

Aynı zamanda, Sinan Ateş soruşturması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça'nın 'Orhun Haber' adlı hesap üzerinden hedef alınmasıyla ilgili gözaltına alınan kişilerden birinin Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Mert Kerim Ejder olduğu belirlendi. Ejder'in, 'Orhun Haber' hesabını yönettiği iddia ediliyor.

Anılan olayların arka planında, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'da öldürülmesine ilişkin soruşturma bulunmaktadır. Cinayete dair 22 kişi tutuklanmış olup, soruşturmanın devam ettiği bilinmektedir.