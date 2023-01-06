Ülkü Ocakları Başkanı kimdir? Ahmet Yiğit Yıldırım kimdir?

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ÜLKÜ OCAKLARI BAŞKANI AHMET YİĞİT YILDIRIM KİMDİR?

MHP MYK Üyesi ve İstanbul Ülkü Ocakları Eski Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Devlet Bahçeli tarafından 06 Temmuz 2020 tarihinde Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı olarak atandı.

Ahmet Yiğit Yıldırım kimdir?

Ahmet Yiğit Yıldırım 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Erzincan İliç İlçesi nüfusuna kayıtlıdır. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. Lisans Eğitimini Beykent Üniversitesi'nde İngilizce İşletme bölümünde tamamladı. Hollanda Saxion Üniversitesi'nde İktisat eğitimi aldı. Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde Yüksek Lisans Eğitimine devam etmektedir. Sahip olduğu yazılım firmasının projeleri Türkiye çapında ödüller almıştır.