Suriyelilerin geri dönüş süreci hız kazanmaya devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı açıklamada, 8 Aralık itibarıyla ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısının 1847'ye ulaştığını duyurdu. Özellikle Suriye'de özgürlük ortamının gelişmeye başlamasıyla birlikte, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin gönüllü ve güvenli bir şekilde ülkelerine dönüşü artış gösteriyor. Peki, Ülkesine dönen Suriyeli sayısı kaç? Detaylar haberimizde...

ÜLKESİNE DÖNEN SURİYELİ SAYISI KAÇ?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya TBMM'deki bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada, Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı. Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: "Uluslararası hukuka ve insani değerlere uygun bir şekilde yürütülen gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşlerde; ülkesine dönen Suriyeli sayısı 8 Aralık'ta 240'tı. Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasından sonra bu sayı dün 1847'ye yükseldi. 121 bin 695 Suriyeli gönüllü güvenli onurlu bir şekilde yılın ilk 11 ayında ülkelerine döndü. 2016 yılından beri dönenlerin toplam sayısı 738 bini aştı. 1 milyon 247 bin Halepli, 189 bin İdlipli 107 bin Deyrizorlu,104 bin Hamalı, 97 bin Hasekeli, 89 bin Şamlı 84 bin Rakkalı 70 bin Humuslu 31 bin Lazkiyeli, 39 bin diğer illerden ve 87 bin 216 Türkiye'de doğan Suriyeli olmak üzere toplamda 2 milyon 938 bin 261 Suriyeli bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.