Ülker hangi ülkenin markası, kimin malı, gibi konular son günlerde ok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Ülker hangi ülkenin markası, kimin malı?

Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Ülker markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, Ülker hangi ülkenin markası, kimin malı? İşte, detaylar…

ÜLKER HANGİ ÜLKENİN MARKASI?

Türkiye'nin köklü, güçlü, yerli ve milli markalarından 'Ülker'in geçmişi 1944 yılına kadar uzanıyor. Merhum Sabri Ülker ve Asım Ülker kardeşler tarafından Eminönü Nohutçu Han'da temeli atılan Ülker, gücünü bugünlere taşıyan bir marka. Aynı anda hem geleneği hem geleceği temsil edebilme kabiliyetine sahip Ülker, bu topraklarda doğmanın gururuyla köklerinden beslendiği toplumun sosyolojik ve ekonomik gelişmelerine uyum sağlayan bir marka olma özelliği taşıyor. Öyle ki, Ülker'in yenilenip değişmesi hiç bitmeyen bir yolculuğa benziyor.

Ülker, mutlu anlara eşlik etme, güven, samimiyet, yakınlık, aileden biri olma gibi duyguları içinde barındırırken, toplumun tam kalbinde yer alıyor. Tüketicilerle iletişim kanallarını her zaman açık tutan Ülker, şeffaflık ilkesini tüm faaliyetlerinde öncelik haline getiriyor.

Her zaman en iyisini, en yenisini arayan kurum kültürüyle Ülker, tüketiciler için kaliteli üretim vaadini eksiksiz bir şekilde yerine getirmeyi ilke ediniyor, vaatleriyle değil yaptıklarıyla da ön plana çıkıyor. Yenilikçi olmaya verdiği önemle üretimden teknolojiye, Ar-Ge'den inovasyona, yaptığı işin her alanında sektöre örnek olmaya devam ediyor.

Bu zamana kadar yapılan marka araştırmaları her yaştan insanın Ülker'le ilgili bir anısı ve hikayesinin olduğunu ortaya koyuyor. Kimileri çocukluklarından bu yana Ülker ürünleriyle yaşadığı mutlu anları hatırlıyor, kimileri markayla ilgili güncel tatlar, anlamlar keşfediyor. Ülker'e tüketiciler ve toplum tarafından atfedilen değerler, markayı benzersiz kılıyor. Ülker, genç düşünmeyi, gençlerle birlikte hareket etmeyi ve gençlerin ne istediğini bilerek yol haritasını belirlemeye özen gösteriyor.

Başlangıç yıllarında bisküviyle anılan Ülker, 1970 yılından itibaren çikolatalı ürünler, gofret ve çikolata, 1990'dan itibaren kek, süt, bitkisel yağ ve 2000'li yıllarda ise mutfak ürünleri, içecek gibi farklı alanlardaki ürünlere tüketicisiyle buluştu.Ülker, adeta bir ana marka olarak pek çok alt markanın gelişip pazarda tutunmasına da katkı sağladı.

Günümüzde Ülker ana markası altında büyüyen yüzlerce marka tüketiciyle buluşuyor. Her biri gıda alanında güçlü duruş sergileyen ve Ülker'in değerlerini paylaşan bu markalar, bisküviden çikolataya, şekerlemeden sakıza, kekten bitkisel yağa geniş bir ürün yelpazesi oluşturuyor.

1944'ten bugüne sanayicilik, yönetim, pazarlama, ticaret, reklam, toplumla ilişkiler konusunda da Ülker adıyla oluşturulan kurum kültürü ve ilkeler, Ülker'i bir markadan daha fazlası haline getiriyor.